Ils fabriquaient des explosifs au Havre : trois hommes interpellés, les démineurs mobilisés

Aux alentours de 17h30, dimanche 12 juin 2016, la police repère trois hommes suspects grâce au système de vidéosurveillance. Rue Léon Molon, au Havre (Seine-Maritime), ils semblent fabriquer des engins explosifs. Dépêchés sur place, les fonctionnaires interpellent deux mis en cause. Un autre prend la fuite.

Les démineurs de Caen mobilisés

Trois bouteilles contenant de l'acide chlorhydrique et de l'aluminium sont découvertes. Sans plus attendre, les forces de l'ordre mettent en place un périmètre de sécurité, et font appel aux démineurs de Caen (Calvados).

A 21h, le matériel suspect a été neutralisé. A la suite des recherches entreprises, le troisième mis en cause lié à cette fabrication est retrouvé et interpellé à 21h30. Les trois hommes ont tous été placés en garde à vue.