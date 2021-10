Jérusalem (AFP). Cisjordanie: destruction de la maison d'un Palestinien meurtrier d'une Israélienne

L'opération de destruction s'est déroulé sans incident à Yatta, dans le sud de la Cisjordanie occupée, a-t-elle ajouté.

Selon des témoins, cette maison de deux étages où logeait sept personnes a été détruite au bulldozer.

Le meurtre à coups de couteau de Dafna Meïr, une infirmière de 38 ans tuée en présence de ses six enfants dans la colonie d'Otniel, avait provoqué une très vive émotion en Israël et le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait prévenu que "la maison du terroriste sera(it) détruite".

L'auteur présumé, Mourad Eideis, 15 ans, avait été arrêté peu après l'attaque.

L'armée israélienne a également dit avoir effectué samedi à Yatta des mesures en vue de la destruction des maisons des deux cousins palestiniens auteurs de la fusillade qui a coûté la vie à quatre Israéliens mercredi à Tel-Aviv.

M. Netanyahu a décidé de recourir aux démolitions des maisons d'auteurs d'attaques anti-israéliennes en réponse à la vague de violences qui frappe Israël, Jérusalem et les Territories palestiniens depuis le 1er octobre et a coûté la vie à 207 Palestiniens, 32 Israéliens, deux Américains, un Erythréen et un Soudanais, selon un décompte de l'AFP.

La plupart des Palestiniens tués sont les auteurs ou auteurs présumés d'attaques, selon les autorités israéliennes.

Les détracteurs de cette mesure la dénoncent comme un châtiment collectif affectant des familles qui se retrouvent ensuite à la rue alors que le gouvernement israélien la défend en évoquant l'effet dissuasif que les démolitions auraient sur ceux qui seraient tentés de passer à l'acte.