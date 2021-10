Seine-Maritime : il frappe sa compagne et menace de mort policiers et infirmières

Jeudi 9 juin 2016, la police est dépêchée rue Anita Conti, à Fécamp (Seine-Maritime). Une femme s'est réfugiée chez ses voisins après avoir reçu des coups de son mari. Lorsque la police arrive, la femme explique avoir eu un différend avec son mari. Très vite, le ton serait monté entre eux, l'homme a cassé un verre et s'est blessé à la main. Il l'aurait également frappée au visage.

Peu de temps après, la police retrouve le mari violent et, devant les forces de l'ordre, il menace à plusieurs reprises sa femme de mort.

Refus de soin et menaces de morts

L'homme est conduit par la police à l'hôpital de Fécamp. Mais en arrivant sur place, il refuse d'être soigné et insulte les infirmières.

De retour au poste de police, il continuer de s'insurger, et cogne dans la porte du commissariat de Fécamp avec sa main blessée. Au matin, il sollicite un examen médical déclarant avoir besoin d'insuline. Les policiers le transportent une nouvelle fois à l'hôpital où il menace sans relâche le personnel de santé. Infirmiers et policiers lui proposent à plusieurs reprises d'aller aux toilettes, ce qu'il refuse catégoriquement et exige sans cesse "une bouteille d'eau Cristalline". Une fois revenu au commissariat, il urine dans sa cellule.

Ce vendredi 10 juin, l'homme est toujours en garde à vue pour violence conjugales et menaces de mort.