Malherbe l'emporte en Amical

L'entame de rencontre voit Franck Dumas aligner une formation « mixte » avec notamment Perquis dans le but, Wagué en défense centrale ou encore Traoré aux avant-postes avec Niang positionné en milieu de terrain. Les Clermontois débutent avec un rythme soutenu. Caen courbe l'échine et cherche à jouer les contre-attaques. La première fait d'ailleurs mouche puisque sur un bon travail de Traoré, Niang se retrouve face à Farnolle et le trompe d'un tir croisé à la douzième minute.La demi-heure de jeu approchante, les Normands parviennent à éteindre leurs adversaires de L2 en les privant de ballon. Cherchant leur second souffle, les Auvergnats souffrent et ne sortent plus de leur camp. Sous l'impulsion de Nivet, les Caennais eux, semblent trouver leurs premiers enchaînements de la saison.

Frau plante ses jalons

La seconde période débute avec une formation normande new look. Seul Raineau reste sur le pré par rapport au premier acte, Vandam, Tandia et Frau eux, font leurs premiers pas sous le maillot caennais. Sans souffrir, les Normands conservent l'avantage du ballon et à la 82e minute, un bon travail de Tandia permet à Frau d'éliminer Robin avant de fusiller Fabre de près pour le 2-0. Les derniers instants sont anecdotiques et les hommes de Dumas enfoncent le clou sur un penalty accordé pour une faute d'Avinel sur Tandia. Frau se charge de la sentence et boucle les débats sans coup férir (90e).

Du travail bien fait, à l'image d'une première sortie relativement convaincante. A confirmer jeudi prochain au Havre pour le Trophée des Normands.