Michel Polnareff en concert au Zénith de Rouen

Repoussée à plusieurs reprises, la sortie du dernier album de Michel Polnareff, L'homme en rouge, se fait encore attendre. Mais pour patienter, l'artiste convie ses fans à un concert énergisant.

A 71 ans, l'icône pop, polisson et provocateur, s'est lancé dans une tournée audacieuse de 70 dates, entamée le 4 mai dernier au Zénith d'Épernay, passée par la Manche et Papillons de Nuit, et qui s'annonce prometteuse. Lors d'un premier "retour" en 2007 après 34 ans d'absence, Polnareff avait déjà rassemblé pas moins de deux millions de spectateurs : un succès notoire qu'il doit à ses standards. Si Goodbye Marylou, On ira tous au paradis et L'amour avec toi seront bien évidemment au programme de ce nouveau spectacle, l'artiste profite également de l'occasion pour exhumer des titres oubliés, revisités en version rock, et dévoile deux ou trois nouveautés.

Pratique. Mardi 14 juin à 20h30. Zénith de Rouen. Tarifs 52 à 95€. www.citylive.fr.