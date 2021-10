A Caen, peu de candidats pour incarner Guillaume et Mathilde

Il n'y avait pas foule jeudi 9 juin 2016 pour la première séance de casting visant à trouver un Guillaume et une Mathilde pour mener la grande marche aux flambeaux qui se déroulera à Caen le 18 juin.

A l'occasion, un défilé reliera l'abbaye-aux-hommes à l'abbaye-aux-dames, en passant par le château.

Une deuxième séance de casting est d'ores et déjà programmée samedi 11 juin, de 9h à 12h, toujours dans le salon de la légion d'honneur à l'hôtel de ville de Caen. "Je suis une fan de la Reine Mathilde, assure Marie-Emmanuelle, 34 ans, qui faisait partie des premières candidates à avoir été auditionnées. C'est une grande Reine qui a fait pas mal de constructions à Caen et c'est une femme extraordinaire."

Sur le conseil de sa mère et parce qu'elle ambitionne de travailler à l'abbaye-aux-dames cet été, Ambre, 21 ans, s'est également présentée au casting. "C'est la première fois que je participe à ce genre de chose, mais Mathilde de Flandre c'est important, alors j'avais envie d'essayer", assure la jeune femme qui y voit même un côté militant.

Les Guillaume et Mathilde choisis auron un court texte à lire notamment devant la foule. "Nous cherchons des hommes et des femmes âgées de 20 à 50 ans, avec les cheveux mi-long ou mi-court pour lui et mi-long et long pour elle, explique Igor Futterer, directeur artistique de ce casting via sa société Landing Production. Nous ne sommes pas partis sur une reconstitution historique et on peut donc imaginer que Guillaume soit noir ou que Mathilde soit plus grande que lui..." De quoi élargir l'éventail des candidats. Guillaume mesurait 1,73m, Mathilde 1,25m.

Les heureux élus seront désignés mercredi 15 juin.