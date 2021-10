Euro 2016 : l'Angleterre en demi-finale ? "Une victoire" pour Richard Hill

L'Euro débute vendredi 10 juin 2016 avec comme match d'ouverture France-Roumanie. Les personnalités de Normandie confient leurs pronostics sur la compétition. C'est au tour de l'Anglais Richard Hill, manager du Stade Rouennais Rugby (Seine-Maritime).

Votre vainqueur

"Je vois la France. C'est toujours un grand avantage d'organiser une telle compétition. Tout le pays est derrière l'équipe. Il y a beaucoup de problèmes en ce moment dans le pays, le foot peut réunir tout le monde La France a besoin de ça."

Le finaliste

"L'Espagne sera en finale car, j'ai fait le calcul, elle a un tirage facile et elle évite les grandes nations. De plus, c'est une bonne équipe qui joue très bien en phase finale."

La surprise

"Je vais dire l'Angleterre. D'habitude, nous sommes nuls quand on arrive dans un chmapionnat d'Europe. On sort des poules et ensuite plus rien. Cette année, je l'espère, on peut faire quelque chose. C'est peut-être l'année de l'Angleterre. Une demi-finale, ce serait déjà une victoire."