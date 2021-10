Manche : des agents communaux mobilisés sur des interventions de secours

La ville de Saint-Lô (Manche) s'engage à rendre disponible sur leur temps de travail, trois agents communaux, également sapeurs-pompiers volontaires, qui pourront être mobilisés sur des interventions de secours. La convention a été signée, mercredi 8 juin 2016, avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours.

Un manque de sapeurs-pompiers en journée

Cela permettra de pallier le problème récurent de la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée.

Le Colonel Franck Davignon, directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche.

Le Caporal Jean-Charles Ménilgrente est sapeurs-pompiers volontaire depuis 6 ans, à Saint-Clair-sur-Elle, près de Saint-Lô. Lorsqu'il travaille comme jardinier à la ville de Saint-Lô, il peut être mobilisé au centre de secours.

Plus d'une centaine de conventions signées

Actuellement une vingtaine de conventions de ce type ont été signées avec des collectivités, et une centaine avec des entreprises dans la Manche. Cela représente une disponibilité de 400 hommes.

Le département de la Manche compte un peu plus de 2 000 sapeurs-pompiers volontaires et près de 300 sapeurs-pompiers professionnels, ils réalisent plus de 40 000 interventions par an.