Euro 2016 : Michel Bussi, écrivain de Normandie, voit la "France vainqueur, la Belgique finaliste"

Juste avec le début de l'Euro 2016 et du match inaugural France-Roumanie vendredi 10 juin 2016, les personnalités normandes livrent leurs pronostics. Michel Bussi, écrivain à succès habitant dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime) voit la France gagnante, la Belgique finaliste et se méfie des sélections de l'Est.