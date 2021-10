Euro 2016 : Nicolas Seube, du SM Caen, voit l'Espagne conserver son titre

Avant l'Euro 2016 qui commence vendredi 10 juin 2016 par le match d'ouverture entre la France et la Roumanie, Nicolas Seube, milieu de terrain au Stade Malherbe Caen (Calvados) a livré son pronostic à Tendance Ouest. Pour le plus expérimenté des joueurs caennais, l'Espagne est le favori de la compétition et pourrait donc conservé son titre. "Cette équipe me paraît très bien armée, encore dirais-je, pour aller au bout de cette compétition."

Il pense que la Roja se retrouvera en finale face à l'Italie pour un remake de celle de 2012 gagnée 4-0 par la formation ibérique. Les deux sélections se sont d'ailleurs récemment défiées en amical. "Quant à l'équipe surprise, je pense qu'on ne peut pas considérer la Belgique comme telle, donc je dirais la Croatie (qui sera installée durant toute la compétition dans le Calvados, ndlr)."

La "twitasse" la Caencaneuse se demandait si Nicolas Seube n'allait pas rejoindre son ancien coéquipier à Caen, N'golo Kanté en équipe de France...