Le festival de la marionnette de Dives Sur Mer commence ce lundi 11 juillet.

Du 11 au 17 juillet 2011, Filip Auchère, directeur artistique, donne un nouvel élan à ce 26ème festival de la marionnette de Dives sur mer. Interview à réécouter ci-dessus.

Le programme détaillé en téléchargement via ce lien. (ERRATUM dans le programme : Mardi 12 Juillet, le spectacle Ti-Gouya aura lieu à 10h30 au Village Vacances Le Conquérant et non pas à la médiathèque ! ).

Parmi les nouveautés : les chantiers de la marionnette et la nuit de la manipulation

« Les chantiers de la marionnette »



A l'origine des chantiers de la marionnette : le désir de faire découvrir au public le processus de création d'un spectacle de marionnette. Cette initiative réunit des artistes de disciplines diverses : musiciens, plasticiens, marionnettistes, comédiens, auteurs.

Ensemble, ils élaborent ce qui pourrait bien devenir un spectacle, même si l'important est ailleurs : il est dans la rencontre, la recherche et l'excitation de la création.

Le public est invité à découvrir les dessous de la création d'un spectacle.

Lecture des textes, création des équipes : lundi 11/07 à 10h à la médiathèque



« La nuit de la manipulation »

Déambulatoire, le but de cette nuit est de s'interroger globalement sur ce que peut être la manipulation.

Manipulation marionnettiste bien évidemment mais aussi politique, médicale, génétique etc … tout ce qui se cache derriere ce mot.

Le public découvrira aux détours d'une rue, d'une cour, des spectacles, suivra une conférence, fabriquera des marionnettes, se retrouvera sur les bancs d'une école … il ira de surprises en surprises avant d'assister, médusé, à une fin à laquelle il ne s'attend pas !

Tout public à partir de 10 ans

Rendez-vous : Samedi 16 juillet à 19h ( 18€, repas inclus réservation conseillée)





Des ateliers de fabrication de marionnettes, des espaces d'échanges entre public et professionnels



Des animations auront lieu pendant toute la durée du festival :

- Ateliers de fabrication de marionnettes.

Pour la modique somme de 3€, vous pourrez créer votre propre marionnette et repartir avec elle.

Ouvert à tous à partir de 5 ans

Inscriptions sur place sous les Halles



- Exposition "le Manipuloparc" sous les Halles.

Vous découvrirez les techniques de maniement de marionnettes.

Jeudi 14/ 14-18h, vendredi 10-12h 14-18h, samedi 14-18h (gratuit)



- Un lieu convivial: "le bar du festival".

Tous les jours à 11 heures, rencontre avec les artistes du festival.



- "Chez Pabon" restaurant du festival, tout est bio, logique ... dans la cour de l'école Colleville, près de la mairie.

Réservation des repas la veille





Vous pouvez également vous inscrire à un stage et devenir un Padox



Depuis plusieurs années la compagnie "Houdart Heuclin" sillonne le monde avec leurs Padox (êtres étrangement humains) venant de nulle part.

Les Padox observent autant que nous les observons, ils sont tout à la fois miroirs et curiosités. Une rencontre improbable douce et Poétique.



Ce ne sont pas des professionnels, mais les stagiaires qui endossent le costume et déambulent, guidés par Dominique Houdart.



Le stage a lieu en collaboration avec la compagnie "le Grain de Sable" du 11 au 13 juillet de 15 à 19h. Pour participer, il faut s'engager également à participer aux spectacles :

- 16 juillet 18h à Houlgate et en soirée à Dives sur mer

- 26 juillet à Trouville à 22h

et aux interventions de rue

- le 14 juillet à Dives sur mer

- le 17 juillet à Houlgate

- les 24 et 25 juillet à Trouville .



Contact : 02 31 28 12 76 / 02 31 28 52 56





Conférence de Stéphanie Lefort à la médiathèque



Mercredi 13 juillet à 11 heures à la médiathèque de Dives sur mer.





Stéphanie Lefort, directrice du théâtre le Guignol de Lyon, et auteur d'un essai "Le corps à l'ouvrage" nous parle avec passion de la place de la marionnette dans l'histoire des arts.



"On sait combien la marionnette a pu contribuer à enrichir la mémoire collective. On sait moins le rôle qu'elle a joué dans le renouvellement des formes artistiques tout au long de l'histoire. À la recherche de mots, de sons, de couleurs, de matières et de rythmes pour suggérer notre manière d'être au monde, l'artiste croise régulièrement le chemin de la marionnette. Elle inspire, tout en s'inspirant des cheminements collectifs car l'art de la marionnette est propice à toutes les révolutions. Cet essai a pour ambition de dégager l'horizon autour d'un art qui, modestement, mais de façon limpide, aide à définir les principes même de la création artistique : il clarifie les répertoires du symbolique, du technique et de l'esthétique. Maniement de la matière, imitation de la nature, mise en scène de corps virtuels, l'art de la marionnette réunit un ensemble de savoir-faire et de représentations qui en font paradoxalement un paradigme du geste créatif."