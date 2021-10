Foot CFA2 : l'US Granville doit encore attendre, mais Fabrice Clément est "très optimiste" !

Fabrice, après vous êtes exprimé hier soir, dans l'émission Tendance Sports, quelles sont les nouvelles, ce lundi en milieu d'après-midi ?

Fabrice Clément : "Nous pensions à une décision très rapide, ce midi par exemple, ça ne sera pas le cas. Nous avons un peu harcelé la FFF depuis ce matin et j'ai eu un contact là-bas, il y a quelques minutes. D'abord et avant-tout, la FFF doit passer en revue toutes les feuilles de matchs du week-end et vérifier les diverses réserves posées à tous les niveaux. Ensuite seulement, il pourront déterminer officiellement l'issue de notre cas".

Avez-vous déjà plus de certitudes par rapport à samedi soir dernier, 20h ?

"La seule certitude que j'ai est venue de Toulon, aujourd'hui. J'ai appelé les clubs de Toulon qui vont fusionner et j'ai eu la confirmation que je cherchais : la fusion aura bien lieu et ils disposeront d'une équipe en CFA et l'autre en CFA2. C'était très important d'avoir cette confirmation. C'est la clé de notre montée. Et cette fusion doit maintenant être validée par le comité exécutif de la FFF, dans quelques jours. Franchement, je me dois de rester prudent, mais ce lundi, je suis très optimiste pour nous..."

Est-ce que vous avez connaissance d'une seule contre-indication qui pourrait empêcher Granville de monter ?

"Oui, elle réside dans le fait que rien n'est écrit noir sur blanc dans les règlements de la FFF sur les cas de fusion, comme celui duquel nous dépendons. Et quand il n'y a rien d'écrit, l'issue passe par la commission de la FFF et c'est sa décision qui est souveraine. On le sait, il y a très souvent des repêchages, dans toutes les divisions fédérales. Notre seul et petit bout de stress est là, dans cette décision de commission".

Au-delà de vous priver de fête, est-ce que cette incertitude vous pénalise dans votre début de mercato ?

"D'abord, cela nous pénalise par rapport à la DNCG ! Nous sommes convoqués lundi prochain, à Paris. Je peux vous assurer qu'entre le CFA2 et le CFA, les papiers à fournir sont diablement plus importants. Il y a quelques photocopies à faire. Après, sur la vie du groupe et du club, on ne peut pas savourer, décompresser. Dimanche, c'était la fête du club et on était obligés de rester sur la réserve, c'était compliqué".

L'essentiel est que cette affaire se conclue par une montée, non ?

"Totalement ! On s'est mis une bonne grosse pression dès le début de saison en s'auto-proclamant favoris du groupe, maintenant, il faut assumer. S'il faut encore souffrir un peu et stresser un peu pour, au bout de la saison, décrocher la montée et ainsi parachever une saison exceptionnelle, ce n'est pas bien grave ! Là, on ne fait que penser à cette 5e place. On a pris une grosse porte dans la tête l'an dernier à cette même place. La voir s'ouvrir cette saison serait franchement beau".

