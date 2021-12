CFA-CFA2-DH :

Avranches qui gagne une 4e fois et Cherbourg qui perd... une 4e fois en CFA, St-Lô et Hérouville qui s'affrontaient et le SM Caen "B" qui demeure dernier en CFA2 et la DH qui jouait sa 3e journée, retrouvez tous les résultats avec les interviews de Clément Lumé gardien de but du SC Hérouville (CFA2) et Philippe Clément, entraîneur du SU Dives (DH) en direct.

Tendance Sports : Le 100% foot bas-normand ! Impossible de lire le son.

DSR-DHR :

Retrouvez l'intégralité des résultats donnés dès 18h des groupes de DSR et de DHR dans toute la Basse-normandie. Aujourd'hui, Stéphane Picot (AS Tourlaville) et Francisco Da Costa (FC Pays Aiglon) ont répondu à nos questions après leur début de saison canon.

Tendance Sports : Le 100% foot bas-normand ! Impossible de lire le son.

Retrouvez les résultats, les classements et le calendrier des prochaines journées ici.