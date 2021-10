Football : malgré un match rocambolesque, le FC Rouen ne verra pas la CFA2

Les Rouges et Blancs du FC Rouen (Seine-Maritime) n'auront pas la possibilité d'évoluer à l'échelon supérieur la saison prochaine malgré leur nette victoire contre Fauville (Eure). En effet, les Diables Rouges ont fait le travail, mais le match nul de la réserve de Quevilly-Rouen-Métropole (Seine-Maritime) sur la pelouse de Pacy-Menilles (Eure) 0-0 ne leur permet pas de récuperer la première place et c'est donc la réserve du nouveau club de l'agglomération qui verra la CFA 2.

Un match au scénario complètement fou

En cas de match nul de QRM, le FC Rouen devait s'imposer par au moins cinq buts d'écart et dès la 3e minute, c'est Belgacem qui met les Rouennais sur de bons rails pour l'ouverture du score. Le premier tournant du match va intervenir à la 19e, minute lorsque l'arbitre de la rencontre expulse le gardien Rouennais pour une faute dans la surface et un penalty à la clé transformé ; alors que le défenseur Grégory Beaugrard avait pris place dans les buts : 1-1.

Les Diables Rouges semblent perdre leur football avec la pression de cette rencontre et vont encaisser un 2e but par l'intermédiaire d'Abdellaoui deux minutes après l'égalisation. Les choses ne s'amélioreront pas par la suite, puisque à la 25e minute, les joueurs de Fauville font le break par Boukerrouche : 3-1. L'hémorragie peut alors s'arrêter avec la mi-temps sifflée sur ce score.

Trois penaltys manqués

Les Rouennais reviennent sur le terrain avec de biens meilleures intentions et vont obtenir un premier penalty à la 53e minute, que va manquer l'habituel butuer rouennais Stive Mendy. Sept minutes plus tard, les Rouges et Blancs vont avoir la possibilité de revenir à nouveau dans la partie suite à un nouveau penalty, mais cette fois-ci c'est Ouahbi qui voit son penalty arrêté par le gardien.

On pense alors que les Rouennais ne parviendront jamais à renverser la vapeur, mais après l'entrée dans le dernier quart d'heure de jeu, c'est Mendy qui réduit la marque à 3-2. Une minute plus tard, les Rouennais ont la possibilité d'égaliser sur un 3e penalty sifflé par l'arbitre et il sera une nouvelle fois manqué ! Incroyable ! Heureusement qu'a la 82e minute, Demba parvient encore à égaliser, mais il faut cinq buts d'écart pour s'offrir la première place alors que pendant ce temps, la réserve de QRM est toujours à 0-0… Et les Rouennais vont alors enfiler les buts comme des perles : tout d'abord par Diop à la 88e, puis Mendy (91e) et enfin Beaugrard (92e).

Les joueurs de Romain Djoubri échouent donc à deux buts… Sans doute vont-ils méditer longtemps sur ces trois penaltys manqués. Au final, c'est la fin d'une saison 2015-2016 qui se sera jouée sur des détails pour le FC Rouen, qui sera donc contraint d'évoluer encore en DH la saison prochaine.

