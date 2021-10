EN IMAGES. Seine-Maritime : un week-end sous les eaux

La Seine a débordé à Rouen (Seine-Maritime) et au niveau de la boucle d'Elbeuf, ces samedi 4 et dimanche 5 juin 2016. Le stationnement était interdit sur les quais bas au pied du Pont Flaubert et la circulation, à pied ou à vélo, sur ces mêmes quais était bien difficile. Mais les crues n'ont pas provoqué de dégâts majeurs.

Vers une stabilisation ?

Le stationnement sur les quais rive droite et rive gauche reste interdit ce lundi 6 juin 2016 et jusqu'au mardi 7 juin 2016 à 8h. Plusieurs trémies restent fermées à la circulation à Rouen. Mais le plus dur semble derrière nous, la situation étant en passe de se stabiliser en Normandie.