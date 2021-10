72e anniversaire du D-Day : l'émotion toujours intacte à La Fière

C'est l'un des temps forts des commémorations du Débarquement en Normandie : les parachutages de La Fière (Manche) étaient programmés dès 10h ce dimanche 5 juin 2016. D’abord, les parachutages "civils", depuis des avions C-47, d’une cinquantaine de paras en tenue d’époque, membres des associations Round Canopy Parachuting Team et Liberty Jump Team. Ensuite, 350 parachutistes de différentes unités américaines, allemandes et hollandaises.

En contrebas, plusieurs milliers de spectateurs répartis sur tout le site mémorial de la Fière, qui domine les marais, tout près de Sainte-Mère-Eglise. Là même où les paras du 1er bataillon du 505th PIR de la 82e Division aéroportée ont sauté la nuit du 6 juin 1944.

Les vétérans au rendez-vous

Pour sécuriser les opérations et les spectateurs, d'importants moyens de secours, ainsi que la police et la gendarmerie. La Garde républicaine à cheval et l'autochenille amphibie des sapeurs-pompiers ont retenu l'attention.

#dday72 [LA FIÈRE 2016] A 10h, les 1er parachutages pic.twitter.com/liGIYqtdbi — Préfecture 50 (@Prefecture50) 5 juin 2016

Plusieurs vétérans comme Guy Whidden, parachutiste du 502ème de la 101ème Airborne ou Ralph Ticcioni, qui a participé à la campagne de France en 1944 comme élément du 573ème bataillon de l’AWC (Aircraft Warning Cross), ont participé à cette journée.

Clin d'oeil au Tour de France

Après les parachutages, une cérémonie organisée par l’association AVA (Amis des Vétérans Américains) s'est tenue au Monument "Iron Mike", en présence de Susan Eisenhower, petite-fille du président américain, qui a reçu à cette occasion la légion d’honneur.

Des enfants, vêtus aux couleurs du Tour de France, ont déposé des fleurs jaunes pour former un parachute sur le sol, clin d'oeil à la présentation des équipes qui sera réalisée à Sainte-Mère-Eglise le jeudi 30 juin.