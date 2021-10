Los Angeles (AFP). Décès de Mohamed Ali: les principales réactions

George Foreman, ancien champion du monde des lourds, battu par Ali dans l'un des combats les plus célèbres de l'histoire "The Rumble in the Jungle" (sur son compte Twitter): "Ali, Frazier et Foreman, nous ne faisions qu'un. Une partie de moi s'en est allée, la plus grande partie".

Mike Tyson, ancien champion du monde des lourds (sur son compte Twitter): "Dieu est venu chercher son champion, adieu au plus grand @MuhammadAli TheGreatest RIP".

Floyd Mayweather, ancien champion des welters, invaincu en 49 combats, et jeune retraité: "Nous avons perdu une légende, un héros et un grand homme. Il est l'un de ceux qui m'ont ouvert la voie pour que je devienne celui que je suis. Les mots sont insuffisants pour dire ce que Mohamed Ali a fait pour notre sport. Personnellement, ce qu'il m'a montré, c'est qu'il ne faut jamais avoir peur, jamais arrêter de croire et jamais se contenter de moins".

Evander Holyfield, ancien champion du monde des lourds: "C'est une perte énorme. Je voulais être comme lui, il m'a inspiré (...) On m'a demandé un jour si je voulais battre son record (Ali a conquis un titre mondial des lourds à trois reprises, NDLR) et j'ai répondu non, car cela voulait dire qu'il fallait que je perde, mais pour revenir d'une défaite, il faut être plus fort encore et c'est ce qu'Ali a montré durant sa carrière".

Don King, promoteur du "Rumble in the Jungle": "C'était quelqu'un de merveilleux, pas seulement comme boxeur mais comme être humain, comme icône. Mohamed Ali ne mourra jamais, il est comme Martin Luther King. Son esprit vivra à jamais".

Oscar de la Hoya, ancien champion sacré dans six catégories différentes, désormais promoteur: "Il est celui qui a propulsé la boxe dans son âge d'or et rendu populaire notre sport. Ali incarnait le courage, il n'a jamais choisi la facilité, que ce soit sur les rings de boxe et en dehors. Au moment de célébrer sa vie, il faut se souvenir qu'il a toujours cherché la grandeur dans tout ce qu'il a fait".

Donald Trump, candidat républicain à la Maison blanche (sur son compte Twitter): "Mohamed Ali est mort à 74 ans! Un véritable grand champion et un homme merveilleux, il va nous manquer"

Bob Arum, promoteur de boxe: "C'est à n'en pas douter la personne qui a le plus transformé notre époque, c'était un grand sportif, quelqu'un qui savait se faire comprendre, se faire entendre, qui disait haut et fort ce qu'il croyait être juste".

Manny Pacquiao, légende philippine de la boxe et jeune retraité: "Nous avons perdu un géant, la boxe a beaucoup profité des talents de Mohamed Ali, mais pas autant que les hommes de son humanité".

Kareem Abdul-Jabbar, ancien joueur des Los Angeles Lakers, meilleur marqueur de l'histoire de la NBA: "A une époque où les Noirs qui s'élevaient contre les injustices étaient traités d'arrogants et souvent arrêtés, Mohamed a volontairement sacrifié les meilleures années de sa carrière et s'est battu pour ce qu'il croyait juste. En faisant cela, il a fait grandir tous les Américains, Noirs et Blancs. Je mesure peut-être 2,18 m, mais je ne me suis jamais senti aussi grand que lorsque j'étais dans son ombre".

Lennox Lewis, ancien champion du monde des lourds (sur son compte Twitter): "Un géant parmi les hommes, Ali s'est montré grand dans son talent, son courage et ses convictions, à un point que la majorité d'entre nous ne sera jamais capable de comprendre véritablement. #RIPAli"

La Fondation Nelson-Mandela, fondée par l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, décédé en 2013: "Ali était une légende, à la fois en tant que sportif et en tant que personnage public déterminé à faire des sacrifices pour ses convictions (...) + Nelson Mandela, qui appréciait la boxe, considérait Ali comme son héros dans la boxe. Madiba avait un grand respect pour son héritage et parlait de ses réalisations avec une grande admiration+, a réagi Sello Hatang, président de la Fondation."

Larry Holmes, ancien champion du monde des lourds, ancien sparring-partner et vainqueur de Mohamed Ali en 1980 (à CNN): "Il m'a toujours bien traité. La première fois que je suis allé le voir, je n'avais aucun équipement. Il m'a donné ses chaussures de boxe, ses gants, son short, ses bandes de poignet, et m'a dit: +voilà ton équipement+. Et ainsi nous sommes devenus amis. (...) (sur sa victoire contre Ali) Ce fut l'un des combats les plus durs que j'ai eu à faire, me battre contre un gars que j'ai aimé. (..) J'ai compris la raison pourquoi il voulait me combattre, c'était pour l'argent. Il allait prendre 10 millions de dollars. Mais il voulait combattre et gagner. (...) C'était un triste jour. Après l'avoir battu, je suis allé dans son vestiaire et je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a dit: +alors pourquoi as-tu crié de joie comme ça?+ Il avait toujours quelque chose à redire."

Bill Clinton, ancien président des Etats-Unis: "Hillary (son épouse, candidate à la Maison blanche) et moi sommes profondément attristés par la disparition de Mohamed Ali. (...) Nous l'avons vu grandir, passant de l'assurance impétueuse de la jeunesse et du succès à un âge adulte empli de religion et de convictions politiques qui l'ont mené à faire des choix difficiles et à en assumer les conséquences. (...) En chemin, nous l'avons vu courageux sur le ring, offrir un modèle aux jeunes, plein de compassion envers ceux qui étaient dans le besoin, et fort et plein d'humour face à ses problèmes de santé."