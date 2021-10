Normandie et Eure-et-Loire. Un agent commercial détourne plus de 53 000 euros à la société qui l'emploie

Un homme comparaissait le jeudi 2 juin 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen pour abus de confiance. Les faits se sont déroulés de 2008 à 2010 en Normandie, dans les départements de l'Eure, du Calvados, de la Manche, de la Seine-Maritime et dans l'Eure-et-Loir. Agé de 46 ans, ce démarcheur commercial dans une société de produits phytosanitaires et de vente de céréales, dépose sur son compte bancaire, en l'espace de deux ans, 37 chèques, pour une valeur totale de 53 000 euros. Les clients, en toute confiance, lui laissant le soin d'en rédiger l'ordre. Il aurait également effectué des livraisons de céréales ignorées par sa société et en aurait empoché les paiements.

"J'avais une relation amoureuse avec une prostituée"

A la barre, il reconnaît les faits, expliquant : "J'avais à l’époque une relation amoureuse avec une prostituée qui avait un train de vie impressionnant, j'avais besoin de beaucoup d'argent. C'était n'importe quoi, je suis aujourd’hui sans nouvelles d'elle". Il admet avoir, par ses agissements, mis l'entreprise en péril.

Une personne de confiance et d’expérience

Pour le représentant de cette femme, le prévenu était "une personne de confiance et d'expérience qui avait su tisser des liens amicaux avec sa clientèle". Néanmoins, au regard de son casier judiciaire, on découvre que l'homme a déjà été jugé pour faux et usage de faux et pour prise du nom d'un tiers. "C'est quand même chez vous un état d'esprit, constate le président. Quant à votre histoire d'amour, on a du mal à y croire, n'ayant pas l'identité de la dame. Les malversations ont commencé six mois avant votre supposée liaison. Vos justifications sont peu crédibles".

D'une famille d'agriculteurs, Philippe Deacen a vendu des terres afin de commencer à rembourser les sommes détournées. Il est condamné à 18 mois de prison, dont 6 mois fermes assortis de 24 mois de mise à l’épreuve. Il devra verser 24 200 euros de préjudice matériel restant dû, ainsi que 4 000 euros de préjudice moral.