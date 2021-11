Les parcs d’attraction à la mode de chez nous

Toboggans, parcours d’aventure, jeux d’eau ou manèges, autant d’activités sont proposées dans divers établissements de la région. Il y a bien sûr Festyland, plus grand parc d’attraction de Normandie ,aux portes de Caen. Inauguré en 1989, il n’a cessé de grandir pour proposer aujourd’hui la meilleure offre régionale pour petits et grands. Cette année encore le parc innove avec Eretic, une attraction unique en France qui vous balance en tourbillonnant à plus de 26 mètres de hauteur. Non content d’être un lieu d’amusement familial, le centre offre aussi des sensations fortes aux adolescents. Parmi les attractions-phares, on retiendra le parcours de la Belle Epoque, le Grand Tournoi, Le

Drakkar Express et le Valhala.

Pour les plus petits, deux parcs les attendent aux abords de l’agglomération. Ouga Ouga et Royal Kids Caen proposent trampolines, toboggans géants, escalade, piscine à balles, kartings et motos électriques ou encore tyroliennes et conviennent pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Quant aux aventuriers de la nature, on leur conseille Beauregard Aventure, parcours d’accrobranche à travers le domaine boisé du château hérouvillais. Enfin, pour ceux qui n’ont pas peur de se perdre, le Labyrinthe de Caen à Villons les Buissons propose un dédale de 60 000 m². Arriverez-vous à en sortir ?

Pratique. Festyland (02.31.75.04.04), Ouga Ouga (02 31 30 26 00) à Bretteville-sur-Odon. Royal Kids (02 31 54 09 09), Beauregard Aventure (06 07 63 01 31) à Hérouville. Labyrinthe de Caen à Villons les Buissons (06 74 24 83 42)