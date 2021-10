En Normandie, les "Soeurs motivées" prêtes à faire le tour du monde grâce à un concours

Ce sont les "Sœurs motivées". Solange et Aude Antoine, deux soeurs âgées respectivement 19 et 26 ans et originaires de l'agglo de Rouen (Seine-Maritime), pourraient bien faire un tour du monde de plus de deux mois durant l'automne 2016. Les deux frangines se sont inscrites à The Trip, un concours permettant à un duo de parcourir la planète tous frais payés.

L'esprit aventurier

C'est Aude qui a entendu parler de cette opportunité : "Je cherchais des jeux-concours et je suis tombée dessus. C'était parfait pour moi et ma sœur." Parfait, car Aude et Solange sont faites du bois des baroudeuses. Un esprit aventurier hérité de leurs parents : "Avec nos parents, nous étions habituées à voyager tous les ans", raconte Solange, un tour d'Europe au compteur. Et Aude d'enchaîner : "Nous avons visité avec eux toutes les régions françaises et tous les pays limitrophes."

De l'Italie à la Namibi en passant par l'Indonésie



Depuis, la fibre exploratrice est restée. "Nous adorons découvrir d'autres paysages, d'autres personnes, d'autres cultures", s'enthousiasme Aude. De dépaysement, il en sera fortement question si d'aventure les deux jeunes femmes étaient sélectionnées. Le voyage débute le 15 septembre en France et passe par le Kirghizistan, l'Inde, la Namibie ou encore les États-Unis. Mais avant de partir, il faudra remporter le concours. Pour cela, Aude et Solange doivent faire partager au maximum leur vidéo de présentation. Ensuite seulement, l'heure sera à faire ses valises.

Pratique. Pour soutenir Aude et Solange, rendez-vous ici.