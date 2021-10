Neufs commerces attaqués à la masse près du Havre : deux suspects interpellés

Vers minuit 30, dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 mai 2016, à Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime), un homme aperçoit un véhicule devant le commerce Tape à l'Oeil. Un homme en sort et frappe la vitrine du magasin avec une masse jusqu'à la briser. Le témoin appelle alors le 17 pour prévenir les policiers.

Ils nient les vols

Sur place, les forces de l'ordre interpellent deux hommes dans le véhicule, à quelques mètres du magasin. La plaque d'immatriculatrion avant provient d'un vol et a été scotchée, tandis que la plaque arrière a été masquée. Les deux suspects sont âgés de 26 et 29 ans et habitent au Havre. Dans la voiture sont retrouvés une masse, des gants et une cagoule. Placés en garde à vue, ils nient les cambriolages.

L'enquête révèle huit autres cambriolages

La brigade anti-cambriolage du Havre se met à enquêter. Elle fait des rapprochements avec d'autres cambriolages où le même mode opératoire a été utilisé et qui ont été réalisés dans la même zone commerciale. L'enquête permet de remonter à huit autres cambriolages ou tentatives de vols par effraction, commis entre le 4 mars et le 22 mai dans différents commerces, dont deux dans le Buffalo Grill de Montivilliers (également visé par une tentative de cambriolage qui a fini par échouer).