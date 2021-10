La neutralisation de la bombe découverte à Saint-Lô est prévue entre 13 h 30 et 19 h 30, ce dimanche 9 mai par deux démineurs spécialisés de Caen. Les personnes se trouvant dans un rayon de 540 mètres autour de l'engin doivent quitter le périmètre le temps de l'opération après avoir pris soin d'ouvrir les fenêtres et fermé les volets, ainsi que d'avoir coupé le gaz et l'eau.