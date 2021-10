L'Agenda en Normandie : jeudi 2 juin

Tout ce week-end, la fête du vélo célèbre ses 20 ans partout en France. Au programme de nombreuses animations gratuites, familiales et festives : balades à vélo, randonnées à VTT, des initiations pour les jeunes ou encore des ateliers réparation. Trouvez une manifestation près de chez vous ICI

MANCHE

Vendredi et tout ce week-end, rendez-vous aux jardins dans la Manche, pour la 14ème édition. L'occasion de profiter de la richesse des parcs et jardins publics et privés. Au programme : expositions et animations. L'entrée est gratuite. Retrouvez toutes les infos ICI

CALVADOS

Samedi, c'est la 2ème édition de Festi'Vire. Le Collectif Métissé donnera un spectacle place du Château à 21h. Un pique-nique géant sera organisé avant le concert dès 18h30. C'est gratuit.

ORNE

Ce week-end, se tient la 16ème édition du Trail d'Ecouves et du Pays d'Alençon. Au programme : trails, randonnées, marche nordique et mini trail jeunes. Retrouvez toutes les infos ICI

Ce week-end, pour la 8ème année consécutive la fête des plantes de Bagnoles-de-l'Orne Normandie s'installe au pied du Château. Cette édition mettra à l'honneur «La couleur au jardin» avec 60 exposants, des conférences, un spectacle déambulatoire et des animations pour les enfants. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 10h à 18h au Parc du Château de la Roche de Bagnoles-de-l'Orne. L'entrée est 2,50€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.