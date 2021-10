Neustift (Autriche) (AFP). Euro-2016: Deschamps trouve les sifflets contre Giroud "injustes"

"C'est certainement une minorité, c'est injuste forcément, a déclaré Deschamps. Olivier est là et jusqu'à preuve du contraire, il marque des buts avec nous et c'est ce qu'on lui demande. Je compte sur lui et l'équipe aussi. La solidarité avec les autres joueurs est importante et le premier à le défendre a été +Dédé+ Gignac, qui joue au même poste. Olivier est là et sera bien là et fera partie des joueurs qui auront un rôle à jouer par rapport à ce qui nous attend."

L'attaquant d'Arsenal avait été la cible de sifflets de la Beaujoire à l'annonce de la composition des équipes avant le coup d'envoi du match contre le Cameroun. Ce qui ne l'a pas empêché d'inscrire le 2e but français, son 15e en 48 sélections.