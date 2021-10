Région Normandie : "Nous sommes Guillaume" veille toujours à l'équilibre entre Caen et Rouen

La mouvement avait réuni 500 personnes au château de Caen (Calvados). A l'appel du collectif "Nous sommes Guillaume", les manifestants étaient portés par le désir de voir leur ville prendre une place de choix dans l'organisation de ce qui était alors appelée la "future Normandie". Sept mois plus tard, leur combat semble avoir porté ses fruits. L'ex-capitale bas-normande a été désignée comme siège du Conseil régional, jeudi 26 mai 2016.

Notre article : l’organisation de la Région Normandie enfin fixée

"Cette décision actée par les élus doit permettre l'équilibre entre Caen et Rouen (Seine-Maritime), Rouen ayant accueilli depuis plusieurs mois déjà la préfecture de Normandie", estime Philippe Nantermoz, porte-parole du collectif "Nous sommes Guillaume".

"Impulsion"

Si les activités de l'association sont désormais plus réduites, les principaux instigateurs de ce mouvement lancé par des chefs d'entreprise notamment, restent en veille. "Il faut souligner que depuis la Réunification, nous sentons une énergie propice à l'activité, et une impulsion donnée pour plus d'échanges entre nos deux ex-régions normandes." Le lancement récente de l'Agence pour le développement de la Normandie a bien été accueilli auprès des membres du collectif.