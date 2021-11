50 tonnes de métaux volés pour près de 400 000 Euros

A Ecouter: Le lieutenant colonel Pichard, commandant de la section de recherche de Caen et le procureur de la république de Coutances Renaud Gaudeul

Tout commence en Octobre 2010 à la suite d'un vol de métaux important à Coudeville sur Mer. Plusieurs tonnes de cuivre, d'aluminium et d'inox sont alors étaient dérobés dans la nuit du 2 au 3 octobre, au sein de l'entreprise Scortel. Les voleurs en avaient également profité pour voler un camion-benne de 19 tonnes, stationné dans une commune située à proximité.

Une enquète est alors diligentée par le parquet de Coutances mais très vite, les enquêteurs s'aperçoivent que ce cambriolage n'est pas un cas isolé et que d'autres affaires similaires sont en cours dans d'autres départements du Grand Ouest de la France. En tout, ce sont plus de 50 tonnes de métaux qui auraient été dérobés dans 6 départements (Calvados, Mayenne, Manche, Ile et Vilaine, Maine et Loire, Sarthe).

Une fois volés, les métaux transitaient semble t il par une société de recyclage de la région rennaises avant d'être revendus, d'où le recel. Le gérant de la société, âgé de 56 ans fait d'ailleurs partie des personnes interpellés la semaine passée.

Une double interpellation qui a d'ailleurs nécessité la participation de 110 policiers et gendarmes près de Tours et de Rennes.

Plusieurs personnes ont donc étaient mises en éxamen pour vols en bande organisés, recel, non justification de ressources et association de malfaiteurs. Les peines encourues vont de deux ans à quinze ans de réclusions.