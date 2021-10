KSHMR vise les sommets en lâchant "Wildcard"

Il a déjà collaboré avec des pointures du deejaying comme R3hab pour « Karate » et « Strong » ou encore Tiësto sur « Secrets », Shaun Frank sur « Heaven » ou plus récemment avec Marnik pour « Bazaar » et cette fois il revient en solo avec son nouveau single « Wildcard ».

Sur ce morceau, la chanteuse Sidnie Tipton s'occupe de la partie vocale.

Un nouveau single à retrouver dans The Lion Accross The Field EP, le premier concept album du DJ, KSHMR