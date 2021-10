Italie : La plus grande pizza du monde fait près de 2 kilomètres

Mercredi 18 mai 2016, sur la promenade en bord de mer de Naples, les pizzaïoli de la ville se sont réunis pour obtenir le record qui leur manquait.



En 2015, la ville de Milan avait pourtant déjà fixé la barre très haute : (LIRE AUSSI : L'Italie cuit la pizza la plus longue de tous les temps: 1,5 km)





Avec 258 mètres de plus soit un record à 1853 mètre, Naples reprend le trophée. Pour parvenir à réaliser cette pizza, il aura fallu 1 600 kilos de tomates, deux tonnes de mozzarella, 200 litres d’huile et 30 kilos de basilic.







Il aura fallu 11h pour la cuire et 5 fours à bois sur roues ont été déplacés lentement le long de la pizza.



Une fois prête, la pizza a été découpée et offerte généreusement aux habitants des environs qui étaient dans le besoin.



S'il y en a un qui aurait certainement aimé être là, c'est ce Russe qui s'est marié avec une pizza





Voici la vidéo officielle du guinness world records :