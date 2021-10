Amour : les hommes préfèrent se marier avec une brune

54% des hommes ont pour projet de se marier avec une femme...brune selon un sondage réalisé par une grande marque.

Un majorité d'entre eux préfère les femmes aux cheveux foncés (naturels) car elles sont plus "profondes" et "raisonnables" que leurs homologues blondes.

Il est dit également que les femmes brunes prennent davantage soin de leur look, sont de meilleures cuisinières et tiennent plus facilement la maison propre.

Les brunes sont aussi vues comme des femmes plus riches.



Mais quand on demande aux hommes ce qu'ils trouvent vraiment séduisant chez une femme, la plupart répondent que de belles dents sont plus importantes que de beaux cheveux.

Ils aiment aussi que leurs femmes s'habillent en rouge...