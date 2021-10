A sa sortie de prison en Seine-Maritime, il enchaîne les cambriolages

Un témoin de vol par effraction dans une maison située à Mont-Saint-Aignan, près de Rouen (Seine-Maritime), appelle la police mardi 24 mai 2016, à 10h. Les fonctionnaires se rendent sur place.

Course-poursuite

Une description du cambrioleur est réalisée par le témoin. Les policiers partent à sa recherche et reconnaissent un homme qui ressemble au voleur, marchant le long de la rue Verte. Une course-poursuite s'engage. Le suspect s'enfuit vers la gare, se débarrasse d'un cabas rempli et lance un marteau brise-vitre au dessus d'un muret. Il est finalement interpellé quelques mètres plus loin.

Une dizaine d'autres cambriolages

Dans son sac est retrouvé un véritable butin : huit Blu-Ray, un téléphone portable, un appareil photo, deux consoles de jeu, une tablette et deux ordinateurs portables. L'homme âgé de 40 ans aurait reconnu que ces objets avaient été dérobés le matin même dans une autre habitation, à quelques kilomètres, dans la commune de Bois-Guillaume.

Il s'est avéré que l'homme était sorti de prison le 17 mars et qu'il aurait, depuis, réalisé une dizaine d'autres vols.