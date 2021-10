Vos sorties club ce samedi 28 mai en Normandie

C'est la «Blackout» au Koncept à Lessay avec des cadeaux fluos à gagner toute la soirée.

«Bordel Act 1» à l'Apocalypse New, avec CO2 tempête de neige et des cadeaux.

Aux Planches à Deauville l'«American Spring Break», une soirée complètement déjantée avec light UV, jets de flamme et avalanche de confettis.

2ème édition de la soirée «Take My Heart but I Love Reggeaton» à l'Oméga Club de Torigni-sur-Vire, un rendez-vous dédié aux célibataires avec entrée offertes pour les filles toute la nuit.

Fêtez votre anniversaire à l'Agrion au Moulin de Ver avec, avant 1h, jusqu'à 6 entrées et 1 bouteille «Anniversaire et friandises» offertes pour les natifs de Mai (à consommer avec modération).

Au Milton à Baudre Jul's aux platines pour la «Sexy Reggeaton» en mode caliente avec du zouk, koudouro et les derniers hits R&B.