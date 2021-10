Un an de prison avec sursis requis contre l'ancien directeur du CHU de Caen

Joël Martinez était à son poste depuis deux ans lorsque l'affaire avait éclaté. Le directeur général du CHU avait validé un ensemble de contrats avec différentes entreprises de travaux pour un montant total de 1,7 millions euros, dont près d'un million pour la seule rénovation de son logement de fonction à Caen (Calvados). Le reste, pour des travaux sur des logements d'autres directeurs de l'hôpital.

Un an de prison avec sursis

Joël Martinez démissionne de son poste en mars 2009, tandis qu'une enquête préliminaire est ouverte par la police judiciaire. Mardi 24 novembre 2014, le Parquet de Caen annonçait son renvoi en correctionnelle.

A la barre, l'ancien directeur du CHU a indiqué regretter "amèrement" de ne pas avoir prêté plus d'attention à ces chantiers, préoccupé qu'il était par des sujets complexes liés à l'établissement public de santé comme son désamiantage ou encore sa situation financière. "Il y avait beaucoup d'inertie, d'ostracisme. On me laissait me démerder", a-t-il raconté.

Le délibéré dans cette affaire est attendu le 7 juillet.