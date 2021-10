"Voile en tête" : en Normandie, une régate pour accompagner les patients en psychiatrie

C'est une régate peu ordinaire que celle qui partira du port de Caen (Calvados), dimanche 19 juin 2016 : les marins sont en effet des patients atteints de troubles psychiatriques et ils seront accompagnés par des soignants et des skippers tout au long de la course. L'équipage de Caen s'entraîne depuis plus d'un an aux côtés de Raynald Fortin, responsable du pôle nautique à la Ville et co-organisateur de l'édition 2016.

Si la vocation première de cette régate est d'accompagner les patients dans une démarche thérapeutique leur permettant de travailler sur leur émotions dans un cadre qui n'est plus celui de l'hôpital, la dimension sportive n'est cependant pas oubliée : "il y a un esprit de compétition, ça reste du sport", rappelle Rémy Chivot, président du Caen Yacht Club. Et pourtant, les "compétiteurs" ne sont pas des sportifs ordinaires : "les patients deviennent des marins, avance Caroline Agostini. Ils apprennent à collaborer, ils deviennent actifs." Quatre futurs "marins" étaient présents mardi 24 mai 2016 pour tirer au sort les bateaux dévolus aux vingt équipages.

Les étapes de la régate

La course dure une semaine : le départ sera donné à Caen le dimanche 19 juin. La veille, tous les équipages nationaux seront attendus au port. La première étape de la course sera Dives-sur-mer. Suivront ensuite Deauville, Honfleur, Le Havre puis Ouistreham avant de regagner le port de Caen le vendredi 24 juin. A chaque étape de la course, les équipages seront accueillis par la ville concernée.

A Honfleur, à l'occasion de la fête de la musique, les marins présenteront des chants composés ou repris à leur façon. Au Havre, une soirée festive sera également organisée. L'arrivée à Caen le vendredi 24 juin sera festive puisqu'un pique-nique géant sera organisé au pied du Cargö avec une chorale de chants marins venue de la Manche. L'après-midi se déroulera entre chants et activités au canal Victor Hugo puis les équipages seront reçus à la Mairie de Caen où trois trophées seront remis aux premiers de la courses tandis que des médailles seront distribuées à tous les équipages. Une "belle aventure" qui s'annonce pour Caroline Agostini.