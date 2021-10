Au départ de Caen, Paul va faire 1 800 km à vélo pour étudier la mobilité urbaine française

Ciel dégagé, vélo prêt, mollets surentraînés... Tous les indicateurs étaient au vert, mardi 24 mai 2016, pour Paul Lefort, 21 ans. Élève de l'antenne de Caen (Calvados) de Sciences Po Rennes, le jeune homme a décidé, dans le cadre de son cursus "section développement durable", d'étudier la mobilité urbaine à vélo en France. Quoi de mieux, pour étayer son propos, que de se frotter à la réalité des routes de l'hexagone ?

"J'ai eu l'idée de me rajouter un défi personnel et sportif, qui est de relier à vélo les villes que j'étudie", raconte-t-il, quelques instants avant son départ de Caen. Première étape, la plus courte du périple (70 km) : Saint-Lô (Manche).

Rennes s'inspire de Caen, une "ville modèle"

"J'ai choisi une multiplicité de villes pour avoir une grande diversité. L'idée, c'est d'avoir une étude la plus complète possible", précise Paul Lefort. En Normandie, l'étudiant doit aussi faire une halte à Rouen (Seine-Maritime). "Au total, je vais faire 1 800 kilomètres, en seize étapes", poursuit-il. A chaque fois, le jeune homme rencontrera sur place élus, associations ou entreprises pour faire le point sur les projets déjà menés ou en cours sur les territoires, en faveur de mobilité urbaine à vélo.

Pour sa préparation physique, Paul Lefort a arpenté Caen et ses environs depuis le début de l'année 2016. Une ville "modèle, grâce notamment à sa maison du vélo. Rennes est en train de créer la sienne et s'en inspire", assure-t-il.