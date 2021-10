L'exploitation de la décharge GDE, dans l'Orne, annulée : Ségolène Royal vient fêter la "victoire"

C'est une victoire pour les opposants à la décharge GDE, à Nonant-le-Pin (Orne). Vendredi 20 mai 2016, la cour d'Appel de Nantes, qui avait récupéré le dossier, a décidé de rejeter l'autorisation de l'exploitation du siteu d'enfouissement de déchets automobiles. La justice a donc suivi les recommandations du rapporteur public, qui pointait les dangers des eaux de surface dans un rapport très précis, et qui proposait l'annulation de cette autorisation d'exploitation, en raison "de risques pour l'eau". La cour a également retenu la bande de sécurité de 200m non respectée autour du site ... notamment avec la ligne Sncf Paris/Granville, et les risques sanitaires pour la population environnante.

La réaction de Noëlle Sandoz, présidente de l'association Nonant Environnement, au terme de nombreuses années de bataille :

Impossible de lire le son.

Ségolène Royal, ministre de l'Ecologie, se rendra à l'hippodrome de la Bergerie, près du Haras du Pin, vers 20h30, pour fêter cette décision historique avec les opposants à la décharge. Victoire qui n'est pas encore tout à fait définitive : de son côté, avant même de connaître cette décision de la Cour d'appel, l'entreprise GDE avait déclaré dans un communiqué qu'elle ferait appel devant le Conseil d'Etat … ce qui, promet encore un à deux ans de procédures, au minimum.

La justice a tranché contre la décharge de Nonant le Pin. Heureuse d'avoir aidé le long et juste combat des citoyens soucieux du bien public — Ségolène Royal (@RoyalSegolene) 20 mai 2016

Plus d'infos à venir.