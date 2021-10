Normandie : il se masturbe devant sa belle-fille de 13 ans et lui fait des propositions sexuelles

Un homme âgé de 53 ans comparaissait le mardi 17 mai 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour exhibition sexuelle et corruption de mineure. Les faits ce seraient déroulés de janvier 2012 à novembre 2014, en Seine-Maritime et dans le Calvados. Après une vie commune de cinq ans, une femme porte plainte contre son ex-compagnon. Elle vient de lire le contenu d'une lettre que sa fille de 15 ans lui a adressée. "J'ai tellement de poids sur les épaules que je suis en train de m'effondrer de culpabilité. Je ne suis plus rien". Elle relate alors à sa mère que lors de leur vie commune, son beau-père se serait masturbé une dizaine de fois devant elle, n'hésitant pas à lui faire des propositions sexuelles alors qu'elle n'avait que 13 ans.

"J'étais nue sur mon lit, il se masturbait au-dessus de moi"

Dans sa lettre, elle raconte : "Je l'ai souvent vu, nu, se masturber devant son ordinateur quand il visionnait des sites pornos (la chambre de l’adolescente, en mezzanine, donnant sur son bureau, NDLR). Un soir, il m'a fait boire de la vodka, me proposant « de mater un film porno pour qu'on s'amuse un peu ». J'ai eu un trou de mémoire, je me suis retrouvée nue sur mon lit, lui se masturbant au-dessus de moi, disant « je vais te lécher la chatte ». Je lui ai mis des coups de pied pour qu'il dégage", raconte l'adolescente. A l'occasion de cette plainte, la sœur ainée, âgée de 16 ans à l’époque, décrit le même comportement à son égard…

Le prévenu décrit "une provocatrice délurée pour son âge"

A la barre le prévenu nie les accusations portées contre lui : "C'est une provocatrice délurée pour son âge ! Elle veut me nuire ! Il est vrai que je consulte des sites pornos, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Elle arrivait derrière moi pour me surprendre, elle m'a même proposé des sites plus « intéressants ». Le soir où elle a bu de la vodka, elle l'a fait seule. Elle avait vomi partout, alors je l'ai couchée, c'est tout. Je n'ai pas prévenue sa mère pour ne pas l'inquiéter. Elle était souvent absente pour son travail". Et d'accuser à son tour : "Ma compagne a un passé de toxicomane dépravée. Elle a fait plusieurs séjours en psychiatrie. Elle s'est peu occupée de ses filles. C'est une femme fragile. Avec moi, elle avait trouvé une certaine stabilité". L'avocat de la partie civile reconnaît : "En effet, et c'est bien pour cela que la jeune fille n'a pas parlé avant votre séparation. Elle ne voulait pas gâcher la vie de sa mère, pour une fois qu'elle se sentait bien. On peut dire tout ce que l'on veut sur le passé de cette femme, mais en portant plainte, elle a fait son devoir de maman".

Tout près des Assises

"Il faut lire cette lettre avec prudence", plaide Maitre Marrand Gombard, avocat de la défense, "rien n'est vraiment établi. Cette affaire est ambiguë. C'est parole contre parole. Une phrase de plus et c'étaient les Assises". Le procureur, quant à lui, souligne qu'il y a de la cohérence dans les déclarations de la jeune fille, qui n'agit pas par esprit de vengeance, mais par souffrance.

Au final, l'homme est reconnu coupable et est condamné à 10 mois de prison avec sursis, assortis de 24 mois de mise à l'épreuve. Il devra verser 2500 euros de dommages et intérêts à la victime et 500 euros de frais de justice. Il est de plus inscrit au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.