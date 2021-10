Vos idées sorties ce week-end à Rouen

- Michel Bussi en dédicace

L'écrivain normand à succès, Michel Bussi, vient dédicacer son dernier roman Le temps est assassin, paru aux Éditions Presse de la Cité.

Pratique. Vendredi 20 mai à partir de 17h. La librairie Colbert à Mont-Saint-Aignan. Gratuit.

- Pat O'May sort Behind The Pics

Natif de Rouen, Pat O'May est un rockeur d'origine irlandaise dans la mouvance métal celtique et rock progressif. Ex-membre de Marienthal et Road 66, il présente son nouvel album solo Behind The Pics.

Pratique. Vendredi 20 mai à 20h30. Théâtre Montdory à Barentin. Tarifs 12 à 15€. www.ville-barentin.fr

- Le solo de clown d'Isabelle Seront

Pour la clôture de saison, le Trianon invite l'artiste belge Isabelle Seront venue présenter Pas pied, une adaptation clownesque et kafkaïenne de ses propres mésaventures avec l'administration.

Pratique. Vendredi 20 mai à 20h30. Trianon à Sotteville-lès-Rouen. Tarifs 7 à 14€. Tél. 02 35 73 95 15

- Être bio et autonome à la fois

À l'occasion de la journée Biotonome, vous pourrez partager des moments d'informations, des dégustations de smoothies ou de produits locaux tout en élaborant des actions à effectuer pour être à la fois bio et autonome.

Pratique. Samedi 21 mai. Au Biocoop d'Amfreville-la-Mivoie. Gratuit. Tél. 02.32.10.05.31

- Un tremplin musical pour tous

La ville d'Amfreville organise "tremplin 920", un concours qui permet aux artistes de venir se présenter devant un jury professionnel. De nombreuses animations autour de la musique sont également proposées.

Pratique. Samedi 21 mai, dès 10h. Au centre d'activité Simone Signoret, à Anfreville-la-Mivoie. Gratuit.

- Sieste musicale et dessinée

C'est allongé, dans une atmosphère tamisée, que le public est convié à vivre cette expérience musicale atypique : un concert expérimental, sans micros ni applaudissements, orchestré par Bastien Lallemant.

Pratique. Samedi 21 mai à partir de 16h. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13€. www.curieuxprintemps.fr

- Florent Gac : du trio au sextet

À l'occasion de Curieux printemps, le trio du pianiste et organiste Florent Gac s'étoffe grâce à l'ajout de trois cuivres pour des interprétations de compositions personnelles et des arrangements de standards jazz.

Pratique. Samedi 21 mai à 18h30. À l'angle de la rue des Bons Enfants et de la rue Écuyère à Rouen. Gratuit

- The Innocents et leur nouvel album

Récompensé en février dernier par les Victoires de la Musique, le groupe de Jean-Philippe Nataf The Innocents est de retour sur scène après 15 ans de silence avec l'album Mandarine.

Pratique. Samedi 21 mai à 20h. Le 106 à Rouen. Tarifs 18 à 27€. www.le106.com

- Magie mentale au Cirque-Théâtre

Dans Intumus Stimulus, Jani Nvutinen fait de ses spectateurs ses cobayes et nous invite à réfléchir à nos perceptions, dans une série d'exercices troublants, dans lesquels il s'amuse à tromper nos sens.

Pratique. Samedi 21 mai à 20h30. Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Tarifs 9 à 29€. Tél. 02 32 13 10 50

- Frank Michael: héros au grand cœur

Mélodies d'amour et textes romantiques ont fait sa gloire. À 69 ans, avec plus de 300 chansons à son actif et une vingtaine d'albums, le crooner n'est pas prêt de renoncer ni à la chanson, ni à son public.

Pratique. Dimanche 22 mai à 16h. Zénith de Rouen. Tarifs 44 à 59€. www.citylive.fr

- Des maux littéraires

Médecin et historien de la médecine, Karl Feltgen est l'invité de la librairie Les Mondes Magiques pour une conférence sur les stigmates de la tuberculose des auteurs en littérature.

Pratique. Mercredi 25 mai à 19h30. Les Mondes Magiques à Rouen. Gratuit. Tél. 02 35 71 11 90

- Ode à Purcell

Le claveciniste Justin Taylor s'entoure de jeunes talents musicaux pour ce concert en hommage au compositeur londonien dans lequel il évoque le contexte de création et l'entourage du maître.

Pratique. Jeudi 26 mai à 20h. Chapelle Corneille à Rouen. Tarif 10€. www.poemeharmonique.fr

- Portraits d'espaces

Le CHU expose actuellement des œuvres issues des collections du FRAC et propose une réflexion sur le lien entre la figure humaine et les lieux qu'elle occupe.

Pratique. Jusqu'au 26 août. Galerie Porte 10 au CHU à Rouen. Entrée libre. Tél. 02 32 88 85 47

- Gérald Kerguillec au parc de Clères

Reproduites sur de grands panneaux et exposées en plein air, les œuvres de Gérald Kerguillec trouvent un écho particulier dans le parc ornithologique puisqu'il s'attache à décrire les effets des battements d'ailes.

Pratique. Jusqu'au 5 septembre, tous les jours de 10h à 19h. Parc de Clères. Tarifs 0 à 7,5€. 02 35 33 23 08

- Portraits d'une époque

Notables ou simples familles ouvrières, de nombreux habitants d'Elbeuf sont passés sous l'objectif du photographe Jules Edeline du début du XXe siècle aux années 1950, témoignant ainsi de l'évolution des mœurs.

Pratique. Jusqu'au 13 novembre. Fabrique des Savoirs à Elbeuf. Gratuit. Tél. 02 32 96 30 43