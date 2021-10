Dans l'Orne, manifestation et opération escargot contre la Loi Travail

Une opération escargot avec cinquante voitures et environ 130 personnes a été organisée jeudi 19 mai 2016 en fin de matinée au départ de la Place de la Pyramide, à Alençon (Orne). Le cortège, klaxon hurlant et drapeaux au vent, à emprunté la route de Sées, puis la route de Paris, avant de revenir vers le centre-ville par les boulevards extérieurs, et d'aboutir sur la Place de l'hôtel de ville vers midi.

Philippe Brossard, secrétaire départemental de la CGT de l'Orne :

Manifestation à Argentan

Dans le même temps, 70 personnes ont manifesté à Argentan. La manifestation s'est déroulée dans le calme, même si le siège du parti socialiste de l'Orne a été stické par des dizaines d 'autocollants "CGT".

Quelques élèves du lycée Gabriel avaient rejoint les rangs des manifestants. Ils n'ont pas pu réintégrer leur établissement. Ils pourraient bien être sanctionnés d'une exclusion d'une journée pour avoir manifesté. Du coup, la CGT envisage désormais une manifestation de soutien, devant ce lycée !