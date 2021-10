Nicolas Hesse, le nouvel homme fort de la préfecture de Normandie

Après Nicole Klein, c'est le second homme fort de l'Etat en Normandie. Nicolas Hesse, 44 ans, a été présenté à la presse mercredi 18 mai 2016. Il remplace Hugues Malecki, arrivé en janvier, mais mis en examen un mois plus tard pour vol de mobilier national.

Le nouveau secrétaire général aux affaires régionales a brièvement rappelé son parcours, lui dont la nomination avait été annoncée fin avril :

J'ai 44 ans et je suis fonctionnaire territorial. J'étais jusqu'ici directeur général des services au conseil régional de Bourgogne puis au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Je suis arrivé là-bas en 2003 puis j'ai gravi les échelons.

Le nouveau SGAR a déjà annoncé la couleur : sa spécialité, ce sont les finances locales et plus particulièrement la dette. Une spécificité « qui m'aide beaucoup dans l'exercice de mes fonctions ».

Il s'occupera des grands dossiers

Si Nicole Klein a la double-casquette de préfète de Seine-Maritime et de Région, Nicolas Hesse rappelle lui qu'il est « au service de la préfète de Région et de l'action de l'Etat en région ! » Et d'enchaîner : « Tous les dossiers sur lesquels l'Etat est appelé à intervenir en région et dont sera saisi la préfète me reviendront. »

Nicole Klein précise ces dossiers et évoque « les contrats de plan Etat-Région (CPER) et le contrat de plan interrégional (CPIER), les grands dossiers d'infrastructures comme la Ligne Nouvelle Paris-Normandie et le contournement est de Rouen ». Charge à lui de coordonner ces politiques de l'Etat.

Des ajustements pour le CPER

Concernant les contrats de plan Etat-Région (un pour l'ex Haute-Normandie, un pour l'ex Basse-Normandie), des « revoyures » pourront être effectuées. Ainsi, à enveloppe égale, certaines lignes budgétaires peuvent être modifiées si la Région le demande et en accord avec l'Etat. Ce sera vraisemblablement le cas de l'enseignement supérieur, des opérations routières et portuaires. Le Premier ministre Manuel Valls devrait venir en Normandie d'ici la fin juin pour signer ces protocoles de revoyures.