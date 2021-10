Tennis de table : le SPO Rouen clôt sa saison à domicile par une défaite

Les supporters du SPO Rouen (Seine-Maritime) n'auront pas eu le droit à un succès de leur équipe à domicile, cette saison, en Pro A. Les pongistes de Normandie ont parfois frôlé la victoire, en ont d'autres fois été très loin, mais à chaque fois, ils ont tout donné. Mardi 17 mai 2016, cela n'a pas suffi face à La Romagne (Maine-et-Loire). Après le nul prometteur arraché à Angers, les hommes d'Eric Varin se sont inclinés 4-1 face à l'actuel 3e du championnat.

Jesus Cantero pour l'égalisation

Les supporters y ont cru le temps des deux premiers matchs. Dans la rencontre inaugurale, Konstantinos Papageorgiou (n°59) a remporté le premier set contre Chen Tian Yuan, avant de baisser pavillon et de s'incliner en quatre sets. Mais Jesus Cantero (n°50), toujours survolté, remet les deux équipes à égalité en terrassant en quatre sets Brice Ollivier (n°37).

Trois défaites cinglantes

A ce moment là du match, le SPO Rouen a encore toutes ses chances. L'équipe les laissera vite filer. C'est d'abord Wei-Dong Shi (n°38) qui s'incline face à Adrian Crisan (n°28) en trois sets secs. C'est ensuite Jesus Cantero qui se voit infliger une correction par Chen Tian Yuan en trois manches expéditives. Et c'est enfin Konstantinos Papageorgiou qui, après s'être accroché un set, laisse filer le match face à Brice Ollivier.

Le SPO Rouen finit donc la saison sans victoire à la maison. Et n'a plus qu'un match pour obtenir un succès cette année. Ce sera dimanche 22 mai 2016 face à Chartres, actuel 2e du championnat. Un défi immense pour les Normands. Au match aller, Chartres avait expédié le SPO 4-0.