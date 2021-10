Le Stade Malherbe Caen veut aussi former des éducateurs

Les candidats ont jusqu'au 30 mai 2016 pour postuler au Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, "sport collectif, mention football", avant des sélections programmées le 30 juin prochain. Les cours débuteront en septembre. Chaque mois, les élèves passeront deux semaines dans les locaux du Stade Malherbe Caen et deux semaines dans une structure.

Première nationale

"C'est la première fois en France qu'un club professionnel dispense cette formation", soutient Tristan Blanchard, chargé de mission administrative et marketing au SMC. "Les temps de présence à Malherbe seront répartis à parts égales entre les cours dédiés au brevet de moniteur de football, et ceux nécessaires pour les autres sports collectifs". Objectif : être capable d'assurer la conduite de séances et de cycles d'animation, quel que soit le public.

Les candidats doivent impérativement être âgés d'au moins 17 ans, avoir reçu une formation de Prévention secours civique niveau 1‎ et être éligible au contrat d'apprentissage ou alors être demandeur d'emploi. "Une fois le diplôme acquis, les titulaires pourront travailler dans des associations sportives pratiquant les sports collectifs, ainsi que pour certaines collectivités".

PRATIQUE. Tél. 06 60 28 08 02 ou sur cfa-bn.fr/bpjeps-sports-collectifs