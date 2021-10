L'hôtel des stars, le Martinez à Cannes, a recruté des faucons pour défendre ses clients-stars des goélands

Nous connaissons ça aussi dans le Cotentin, notamment à Cherbourg-en-Cotentin : Les Goélands qui vous attendent perchés en haut des immeubles, patientant les yeux rivés sur la porte du kebab ou de la boulangerie, que vous sortiez avec les mains prises par un bon sandwich... Quand tout à coup ils descendent en piquet, droit sur la cible et chapardent votre déjeuner, vous laissant au passage un petit cadeau sous forme d'étron digne des plus belles gastro sur l'épaule, voir pour les plus chanceux sur le sommet du crâne... !





Ce phénomène que l'on pensait unique au folklore cotentinois, existe aussi sur la croisette. C'est pour cela que le célèbre restaurant, Le Martinez, s'est entouré d'un allié hors-pair : Un faucon ! Le rapace chasse de manière efficace les goélands affamés, qui s'en prennent aux assiettes des stars. Mouettes et Goélands gardent ainsi leurs distances.





Une solution écologique se félicite l'hôtel-restaurant, qui trouve là une solution efficace pour garantir la sérénité des clients.





Les rapaces sont dressés pour survoler l'hôtel, à une altitude d'environ 150 mètres. "Les oiseaux voient leur prédateur naturel et comprennent qu'il y a quelqu'un de nouveau qui est arrivé et qui prend possession de l'espace, et donc ça les fait bouger ailleurs", se réjouit-il. "Aucun risque qu'un des oiseaux de fauconnerie attaque ou agresse un être humain, parce que pour eux on est quand même leurs amis, on les nourrit, on prend soin d'eux", déclare le fauconnier, Christophe Puzin.







© Christophe Puzin - Facebook