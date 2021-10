Biarritz (AFP). Euro-2016: la préparation de la France est lancée

C'est donc sur la côte Atlantique, dans ce Pays basque qu'il connaît bien que Didier Deschamps, né à Bayonne, a décidé d'emmener ses troupes durant 5 jours pour 4 séances d'entraînement programmées au stade Aguilera, le fief des rugbymen du Biarritz Olympique, à partir de mercredi.

Le menu est plutôt léger, le but de ce rassemblement étant avant tout de régénérer les joueurs après une saison éprouvante, d'effectuer des tests physiques et médicaux et d'éviter le plus possible la monotonie du Centre national de Clairefontaine, qui sera le camp de base des Français lors du Championnat d'Europe.

Comme avant chaque phase finale, le sélectionneur va toutefois récupérer les Bleus au compte-gouttes. Ils ne seront théoriquement que 16 à décoller du Bourget en début d'après-midi pour rallier Biarritz (Costil, Lloris, Areola, Digne, Jallet, Koscielny, Mangala, Sagna, Sidibé, Umtiti, Kanté, Sissoko, Giroud, Payet, Ben Arfa, Lacazette).

André-Pierre Gignac, éliminé samedi en quart de finale du tournoi de clôture au Mexique avec les Tigres de Monterrey, devrait rejoindre ses camarades en cours de stage. Au total, seuls 12 des 23 seront ainsi mobilisés. Les autres sont réservistes.

- Griezmann et Varane, les derniers attendus -

D'autres joueurs sont encore concernés par les finales de leurs coupes nationales, prévues le 21 ou le 22 mai: PSG-OM en France (Matuidi, Rabiot, Diarra, Mandanda), FC Barcelone-Séville en Espagne (Mathieu, Gameiro), Manchester United-Crystal Palace en Angleterre (Schneiderlin, Martial, Cabaye), Juventus Turin-AC Milan en Italie (Pogba, Evra) et Bayern Munich-Borussia Dortmund en Allemagne (Coman). Leur arrivée devrait intervenir à partir du 24 mai à Clairefontaine.

Antoine Griezmann (Atletico Madrid) et Raphaël Varane (Real Madrid) seront les derniers à débarquer chez les Bleus après la finale de la Ligue des champions, le 28 mai à Milan.

Le groupe sera ainsi au complet pour le premier match amical de cette phase de préparation, le 30 mai face au Cameroun à Nantes. Le lendemain, les 8 réservistes (Areola, Sidibé, Ben Arfa, Lacazette, Schneiderlin, Gameiro, Rabiot, Umtiti) quitteront alors définitivement leurs camarades, à moins que l'un d'entre eux ne profite d'une blessure pour être repêché.

Les 23 heureux élus s'envoleront eux pour un stage en Autriche jusqu'au 4 juin.

L'équipe de France s'étalonnera une dernière fois contre l'Ecosse, le 4 juin à Metz, avant, dès le lendemain, de regagner pour de bon son quartier général de Clairefontaine, à quatre jours de son entrée en lice à l'Euro face à la Roumanie, le 10 juin au Stade de France.