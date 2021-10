Tendance Live à Granville : Antoine Clamaran va faire danser la Normandie

Parmi les pionniers de la musique house française, Antoine Clamaran a débuté sa carrière dans les années 90, et se produit très vite dans les plus grands clubs parisiens. Il prend, entre autres, la résidence du mythique club Le Queen, sur les Champs Elysées.

Clamaran remixe les plus grands

Antoine Clamaran se fait remarquer par ses talents de remixeur. Les majors font appel à lui pour remixer les plus grands : Tristan Garner (Passé lui aussi par Granville l'année dernière), Charles Schillings, Sash!, Dave Armstrong ou encore David Guetta.

2002, Antoine sort son premier album, et son premier grand succès auprès des clubbers : "Release Yourself".

Il se classe parmi les meilleurs hits vendus en France en 2009 avec Gold.









En 2010, Live Your Dream accompagné par la voix de Soraya Arnelas.







2016, Antoine est de retour avec ses premiers amours, le Remix :



Antoine Clamaran - Save My Life - Sortie sur le label Instereo Recordings. Remix du légendaire hit d'Indeep - Last Night A DJ Save My Life.







Antoine Clamaran - Freak It - Sortie sur le label InStereo Recordings. Remix des Shapeshifters - Lola's Theme.







Il y a un mois, sortie de Tijuana sur le label Whore House, samplé du titre de Lee Cabrera et Alex Cartana - Shake it.





Suivez Antoine Clamaran sur Facebook : Facebook/antoineclamaran

Rendez-vous Place de la Fontaine Bedeau à Granville, Le samedi 18 juin 2016 dès 19h !



Le Tendance Live 2016 ! Retrouvez aussi Charles Like the Prince, June the Girl, Oh Dear Vegas, Sonia Lacen, Marvin Jouno, Géronimo, Brocken Back, Côme, Léa Castel, Claudio Capéo, Superbus et Julien Stakler.