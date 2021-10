Mariage : quel est l'âge idéal pour se dire oui ?

S'il n'y a pas d'âge pour s'aimer, il y aurait un âge idéal pour se marier selon une étude publiée par Family Studies.

L'âge idéal pour faire le grand saut est 31 ans.

Le sondage s'intéresse au lien entre le nombre de divorces et l'âge du mariage, et avant ou après 31 ans, nous augmentons les risques de rupture, selon un "grand" sociologue.

Pourquoi ?

D'un côté la jeunesse et le manque d'expérience de ceux qui s'unissent trop tôt, de l'autre, ceux qui veulent s'engager plus tard, à cause de leur lourd passé amoureux ou d'une trop longue expérience du célibat.

Evidemment ce n'est qu'une étude, elle s'appuie sur des statistiques, car l'âge n'est pas le paramètre majeur pour construire un couple solide!