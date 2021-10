"L'EI a attaqué l'hôpital al-Assad, situé à l'entrée Est de la ville, tuant au moins 20 soldats et miliciens", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH, précisant que six jihadistes avaient été tués dans les combats qui ont suivi et qu"'il n'y a plus de contact avec l'équipe médicale".