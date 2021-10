Du théâtre interactif au Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly

Depuis sa création en 1963 aux États-Unis par Marilyn Abrams et Bruce Jordan, le succès de cette pièce ne se dément pas. Véritable phénomène théâtral, la pièce adaptée en français en 2011 recèle un formidable atout?: celui de n'être jamais vraiment identique. L'intrigue se passe dans un salon de coiffure ou se présentent tour à tour des personnages plus hauts en couleurs les uns que les autres, un inspecteur de police suspicieux, une vamp affolante ou encore un coiffeur au style décapant. Tous ont des choses à cacher et quand un meurtre a lieu dans les parages, le public est invité à identifier le meurtrier. Les comédiens s'adaptent alors en fonction des soupçons des spectateurs?: un jeu d'improvisation brillant et une comédie absolument désopilante à découvrir sans hésiter.

Pratique. Mercredi 18 et jeudi 19 mai à 20h. Théâtre Charles Dullin à Grand-Quevilly. Tarifs 27 à 31€. Tél. 02 35 68 48 91