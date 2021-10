Découvrez cette longue liste de devoirs qu'une institutrice donne à ses élèves

Madame Thom est institutrice à Bucklebury en Angleterre, et elle a donné une liste improbable de choses à faire à ses élèves de 10 ans, pour le lundi 9 mai soit quelques jours seulement avant leurs examens de fin d'année. Une conception des devoirs à la maison tout à fait particulière, pour le plus grand bonheur des enfants :











« Nous sommes maintenant à deux jours de votre examen et il est vital que vous utilisiez votre temps à bon escient ce week-end. Voici votre liste de devoirs. S'il vous plaît réalisez le plus grand nombre possible de ces activités et cochez celle qui ont été faites.

- Faire du vélo

- Lire un livre

- Regarder votre programme TV préféré

- Sourire

- Manger des bonbons ou de la crème glacée

- Passer du temps avec les gens que vous aimez

- Rire jusqu'à en avoir mal au ventre

- Sortir et profiter du beau temps

- Aller à la piscine ou en promenade

- Passer du temps sur votre passe-temps favori

- Se reposer

- Voir des amis

- Courir jusqu'à ce que vous n'en puissiez plus

- Cuisiner

- Manger encore plus de bonbons ou de crème glacée

- Jouer dans votre jardin

- Faire quelque chose que vous avez jamais fait auparavant.

Si vous sentez que vous le devez, vous pouvez réviser, mais, vous ne pouvez le faire qu'une heure maximum en tout.

Rappelez-vous : C'est à Madame Thom d'être inquiète ! Pas vous ! Vous êtes tous incroyable et je ne pouvais pas être plus fière de vous.

Passez un fabuleux week-end ! »





Une instit' que tout le monde rêverait d'avoir !