Télévision: le normand Oliver Delacroix revient sur France 2 cet été avec l'émission "Dans les Yeux d'Olivier"

Comme chaque été depuis 2011, France 2 diffusera cet été la 6 ème saison des reportages d'Olivier Delacroix, chaque mercredi en seconde partie de soirée, du 1er juin à début septembre.

« Dans les Yeux d'Olivier » comportera 6 épisodes indédits sur les infirmières, le burn-out, le mensonge...

Cette émission produite par Phare Ouest (dirigé par Arnaud Poivre D'Arvor) rassemble en moyenne plus d'un million de téléspectateurs et plus de 10% de part de marché.



Olivier Delacroix vit dans l'Eure, à côté d'Evreux, retrouvez son interview accordé à Tendance Ouest en août 2015.