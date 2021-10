En pleine rue, à Caen, il menace deux jeunes femmes avec un pistolet factice

A Caen (Calvados), le 21 avril 2016, deux étudiantes sortent d'une soirée et regagnent leur domicile à la fac, à 4h du matin. En pleine ville, elles sont accostées par un homme qui leur demande "un joint". Elles refusent. Il leur montre alors sa main ensanglantée. Elles continuent leur chemin mais celui-ci les suit en voiture.

Il descend de son véhicule et aurait alors brandi un revolver en les menaçant : "Je ne rigole pas ! Je m'en bats les couilles de vous !" Affolées, elles s'enfuient en courant et appellent la police. Peu de temps après, le suspect est interpellé. Il titube et profère des propos incohérents. Finalement menotté, il refuse catégoriquement l’éthylotest au commissariat.

"Pourquoi elles ont eu peur ?"

"J'étais énervé, avait-il expliqué aux enquêteurs. Je m'étais disputé et battu avec d'autres... Mais j'ai juste demandé une cigarette ! Pourquoi elles parlent de joint ? Pourquoi elles ont eu peur ? Elles pensaient peut-être que mon arme était réelle ? Mais elle est factice !"

Absent à l'audience, Amadou Saw, agé de 37 ans, a été jugé le mardi 10 mai 2016, par le tribunal de grande instance de Caen, pour port sans motif légitime d'arme blanche, menace de mort avec arme et refus de se soumettre aux vérifications de son taux d'alcoolémie.

Sept mentions à son casier

Le prévenu est connu de la justice, sept mentions figurent dans son casier judiciaire : violences avec arme, en réunion, violences conjugales, dégradations de biens d'autrui, conduite sans permis, sous alcool, sous stupéfiants.

Le procureur requiert dix mois de prison ferme. La sentence est fixée à douze mois de prison ferme et à 500 euros de dommages et intérêts à chacune des deux victimes.